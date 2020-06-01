Путин поручил больницам вернуться к плановой работе

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу по оказанию в больницах первичной и специализированной медицинской помощи населению. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 1 июня.

Кроме того, Министерству здравоохранения поручено обеспечить сохранение в Москве и регионах резерва коечного фонда, созданного для лечения пациентов с коронавирусом.

До 10 июня правительству предстоит подготовить предложения по развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы России.

30 марта решением Минздрава в стране отложили проведение всех несрочных плановых операций с целью снизить нагрузку на систему здравоохранения в связи с коронавирусом. В том числе речь шла о пластических операциях.

За минувшие сутки в российских регионах было выявлено 9035 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране превысило 414 тысяч.

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