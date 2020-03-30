Все несрочные операции в России отложат

Все несрочные плановые операции в России будут отложены, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения в связи с коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 30 марта.
Среди тех, кому придется изменить планы, окажутся желающие сделать пластическую операцию. «Женщины могут обидеться сейчас на меня, но это точно не главное сегодня», — сказал Мурашко.
Ранее в понедельник заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал пандемию коронавируса реальной угрозой для человеческой цивилизации. Он призвал россиян не поддаваться панике, но быть готовыми к разным сценариям развития событий.
По последним данным, из-за коронавирусной инфекции в мире погибли 34 тысячи человек, выявлено более 723 тысяч случаев заражения. В РФ количество зараженных превысило 1,5 тысячи человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения