Все несрочные операции в России отложат

Все несрочные плановые операции в России будут отложены, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения в связи с коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 30 марта.

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Среди тех, кому придется изменить планы, окажутся желающие сделать пластическую операцию. «Женщины могут обидеться сейчас на меня, но это точно не главное сегодня», — сказал Мурашко.

Ранее в понедельник заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал пандемию коронавируса реальной угрозой для человеческой цивилизации. Он призвал россиян не поддаваться панике, но быть готовыми к разным сценариям развития событий.

По последним данным, из-за коронавирусной инфекции в мире погибли 34 тысячи человек, выявлено более 723 тысяч случаев заражения. В РФ количество зараженных превысило 1,5 тысячи человек.

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