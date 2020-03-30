Медведев назвал коронавирус угрозой для человечества

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал пандемию коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».
«То, что сейчас происходит — это совсем не игра. Это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации», — заявил он.
Медведев призвал россиян не поддаваться панике, но быть готовыми к разным сценариям развития ситуации с коронавирусом. Он отметил, что неблагоприятный сценарий потребует принятия еще более жестких решений, и поэтому важно сделать все, чтобы этого не случилось: в частности, отказаться от выхода из дома без крайней необходимости.
29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта и распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. В то же время меры не ограничивают права граждан приезжать в Москву или покидать ее.
По последним данным, в Москве зарегистрировано 1014 случаев заражения коронавирусом. Восемь пациентов, которые были на лечении в столице, скончались, еще 28 — вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения