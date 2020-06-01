Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в России в 13 раз

Темпы заболеваемости коронавирусом в России снизились в 13 раз. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время рабочего совещания с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По словам Поповой, темп прироста составляет около двух процентов в сутки по стране.

Глава Роспотребнадзора добавила, что коэффициент распространения коронавируса по стране также уменьшился и в течение последних двух недель не превышает единицы, однако «был больше трех».

Ранее Попова сообщила, что отмена введенных из-за коронавируса ограничений в регионах не привела к ухудшению эпидемиологической ситуации. Как говорил премьер-министр Михаил Мишустин, ситуация с распространением вируса в стране дает основания для «осторожного оптимизма»

На 1 июня в Росси выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. Умерли 4855 человек, выздоровели — 175 877.

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