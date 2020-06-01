Число излечившихся россиян с коронавирусом превысило 175 тысяч

В России за сутки вылечились почти четыре тысячи зараженных коронавирусом. Общее число выздоровевших превысило 175 тысяч, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего новых излечившихся насчитывается в Москве (2060), следом идет Подмосковье (331). Более 100 поправившихся за день насчитывается в Красноярском крае, Брянской и Свердловской областях.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, становится все больше российских регионов с положительной статистикой по коронавирусной инфекции, то есть выздоравливает больше, чем заражается.

По данным на 1 июня, в стране зарегистрировано около 415 тысяч фактов заражения. 4855 человек умерли. Россия находится на третьем месте в мире по числу инфицированных.

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