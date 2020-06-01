В Москве 101-летняя ветеран войны победила коронавирус

Победившая коронавирус 101-летняя ветеран Великой Отечественной войны выписалась из Научного медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова и отправляется домой, к родным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу центра.

По информации агентства, пенсионерка полностью вылечилась от COVID-19 и чувствует себя прекрасно, ее жизни ничто не угрожает.

Как сообщалось ранее, в медцентр она поступила уже с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и целым комплексом сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта, почек, опорно-двигательного аппарата. Вылечить 101-летнюю пенсионерку позволила сложная схема терапии с применением антибактериальных, антивирусных препаратов, антикоагулянтов и биологической терапии.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова объяснила причину выздоровления от коронавируса пожилых пациентов. По ее словам, результат лечения зависит от состояния иммунной системы. Кроме того, для долгожителей, людей старше 90, характерны определенные генетические особенности, в том числе, относительно молодой иммунитет и наличие клонов Т-лимфоцитов, которые обычно после 60-ти лет «уходят».

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