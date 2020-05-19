Две россиянки старше 100 лет вылечились от коронавируса

Двух россиянок старше 100 лет выписали из городской клинической больницы №52 в Москве после выздоровления от коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения во вторник, 19 мая.

Одна из пациенток недавно отметила 101-й день рождения. Она была доставлена в больницу с целым комплексом сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта, почек, опорно-двигательного аппарата. Россиянка со среднетяжелой формой COVID-19 провела в клинике 14 дней, из них сутки — в реанимации. Вылечить заболевание позволила сложная схема терапии с применением антибактериальных, антивирусных препаратов, антикоагулянтов и биологической терапии.

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Вторая пациентка — ветеран Великой Отечественной войны — ровно на полгода старше. У нее было диагностировано несколько хронических заболеваний, которые, по мнению врачей, соответствовали здоровью 60-летнего возраста. Ее состояние удалось стабилизировать за меньший срок и без применения интенсивной терапии. Организм женщины быстро справился с инфекцией.

Обе долгожительницы проходят восстановительное лечение в реабилитационном госпитале.

16 мая глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова объяснила причину выздоровления от коронавируса пожилых пациентов. По ее словам, результат лечения зависит от состояния иммунной системы. Кроме того, для долгожителей, людей старше 90, характерны определенные генетические особенности, в том числе, относительно молодой иммунитет и наличие клонов Т-лимфоцитов, которые обычно после 60-ти лет «уходят».

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