Россиянка излечилась от коронавируса в день своего столетия

В России из больницы домой отправили самую пожилую пациентку, полностью излечившуюся от коронавируса, сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Пелагею Пояркову выписали 13 мая из московского Центра мозга и нейротехнологий ФМБА, в котором проходят лечение больные с коронавирусной инфекцией. В этот день женщине исполнилось 100 лет, в стране впервые в таком преклонном возрасте вылечился зараженный.

Россиянка заразилась коронавирусом во время планового лечения в клинике из-за того, что находилась в одной палате с инфицированной. После положительного анализа на вирус и появления симптомов ОРВИ пенсионерку перевели в медучреждение ФМБА, где проходила консервативную комплексную терапию.

В сообщении говорится, что во время Великой Отечественной войны Пояркова потеряла мужа и осталась одна с грудным ребенком. Сейчас она живет с дочерью и ее мужем.

Ранее от коронавируса излечились 90-летняя жительница Калмыкии и 94-летняя ветеран из Приморья.

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