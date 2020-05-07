В России от коронавируса вылечилась 90-летняя женщина

В Калмыкии от коронавируса вылечилась 90-летняя Надежда Мукабенова, став самой возрастной пациенткой в регионе, перенесшей COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава, передает РИА Новости.

Женщина заразилась от своих детей, которые не знали, что инфицированы. Сейчас она находится дома с дочерью и соблюдает режим самоизоляции. С выздоровлением Мукабенову поздравил глава республики Бату Хасиков.

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Ранее 7 мая сообщалось, что в Приморье от коронавируса вылечилась 94-летняя ветеран Великой Отечественной войны. В правительстве региона добавили, что в ее семье также с болезнью справились трое детей.

По последним данным, в Калмыкии 379 случаев коронавируса, вылечились 69 человек, умерли — 5. Всего в России выявлено 177 160 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, зафиксировано 1625 летальных исходов.

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