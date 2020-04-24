В Казахстане 93-летняя женщина вылечилась от коронавируса и сорвала аплодисменты

В столице Казахстана Нур-Султане от коронавируса вылечилась 93-летняя женщина. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства здравоохранения республики.

При выписке пенсионерка сорвала аплодисменты врачей, которые проводили ее из больницы. Вместе с женщиной медицинское учреждение покинули шесть человек, которым удалось полностью вылечиться от коронавируса.

Уточняется, что женщина живет в одном из столичных домов престарелых. С 7 апреля она находилась в многопрофильной больнице Нур-Султана и в процессе лечения прошла через реанимационное отделение.

21 апреля сообщалось, что правительство Казахстана начало постепенно снимать ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Режим чрезвычайного положения был введен 16 марта. Особенно жесткие ограничения действуют в трех крупнейших городах — Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.

По последним данным, в Казахстане коронавирусом заразились 2376 человек, 25 пациентов умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,7 миллиона человек; 193 тысячи скончались, более 760 тысяч излечились.

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