В Казахстане расследовали заражение проституток коронавирусом

Антикоррупционная служба Казахстана вместе с прокуратурой пресекли незаконную деятельность полицейских в Актау, «крышевавших» притон с проститутками, две из которых заразились коронавирусом. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает Nur.kz.

Проститутки продолжали оказывать услуги во время карантина, введенного из-за эпидемии. По данным следствия, полицейские знали о том, что притон посетил мужчина, зараженный коронавирусом, и скрыли данный факт, угрожающий жизням других людей. Сотрудники антикоррупционной службы обратились к местным властям, после чего 87 человек, контактировавших с инфицированным, изолировали, в том числе «работниц» притона. У двух иностранных проституток подтвердился коронавирус.

Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование по фактам взяточничества, злоупотребления полномочиями, содержания притона и сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, передает Tengrinews.

По последним данным, в Казахстане заразились коронавирусом 2190 человек, 20 пациентов скончались.

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