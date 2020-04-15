Казахстан заявил о начале пика эпидемии коронавируса в стране

Вице-министр здравоохранения Казахстана Лязат Актаева заявила о начале пика эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает Tengrinews.

Сейчас уровень заражения составляет семь человек на 100 тысяч населения. В связи с этим Минздрав начинает полномасштабный скрининг населения. В большей степени он коснется тех, кто задействован в жизнеобеспечении населенных пунктов и имеет риск заражения.

«Наряду с этим медицинские организации переходят на усиленный противоэпидемический режим, где каждого пациента надо расценивать как потенциально зараженного», — добавила она. Актаева напомнила, что ответственность за обеспечение медиков средствами защиты несут руководители медорганизаций.

Ранее сообщалось, что главврача Центральной городской клинической больницы Алма-Аты, закрытой на карантин, уволили из-за массового заражения работников коронавирусом.

Режим ЧП в Казахстане ввели 15 марта. Особенно жесткие ограничения действуют в трех крупнейших городах — Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте, где гражданам запрещено выходить на улицу без необходимости, закрыты въезды и выезды. По последним данным, в республике зафиксировано 1275 случаев COVID-2019, умерли 15 больных.

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