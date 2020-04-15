В Казахстане после массового заражения медиков уволили главврача больницы

В Казахстане уволили главврача Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Алма-Аты Алмаза Джувашева после вспышки коронавируса среди медработников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление общественного здоровья города.
В больнице подтвердили 147 случаев заражения у медработников. Сообщается, что Джувашева уволили во вторник, 14 апреля. В пресс-службе отметили, что врач написал заявление об увольнении по собственному желанию.
6 апреля сообщалось, что в Казахстане коронавирус зафиксирован более чем у 100 медработников, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
В Казахстане действует режим чрезвычайного положения. В Нур-Султане и Алма-Ате запрещено выходить на улицу без крайней необходимости. Полиция проводит рейды и выявляет нарушителей. Владельцы различных объектов, работающих вопреки запретам, получают арест или штрафы.
По последним данным, в Казахстане коронавирусом заразились 1267 человек, 14 человек умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило два миллиона человек; 126 тысяч скончались, 484 тысячи излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения