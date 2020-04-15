В Казахстане после массового заражения медиков уволили главврача больницы

В Казахстане уволили главврача Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Алма-Аты Алмаза Джувашева после вспышки коронавируса среди медработников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление общественного здоровья города.

В больнице подтвердили 147 случаев заражения у медработников. Сообщается, что Джувашева уволили во вторник, 14 апреля. В пресс-службе отметили, что врач написал заявление об увольнении по собственному желанию.

6 апреля сообщалось, что в Казахстане коронавирус зафиксирован более чем у 100 медработников, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

В Казахстане действует режим чрезвычайного положения. В Нур-Султане и Алма-Ате запрещено выходить на улицу без крайней необходимости. Полиция проводит рейды и выявляет нарушителей. Владельцы различных объектов, работающих вопреки запретам, получают арест или штрафы.

По последним данным, в Казахстане коронавирусом заразились 1267 человек, 14 человек умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило два миллиона человек; 126 тысяч скончались, 484 тысячи излечились.

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