Назарбаев написал статью и призвал казахстанцев к великой цели

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев написал статью, в которой призвал граждан к выдержке и хладнокровию в период, когда здоровье казахстанцев подверглось серьезной опасности. Об этом сообщает пресс-служба бывшего главы государства.

Назарбаев отметил, что Казахстан одним из первых среди государств мира включился в борьбу с пандемией. Он рассказал, что власти провели предупредительные мероприятия, а соответствующие госорганы прошли специальную подготовку. «В результате мы в меру своих возможностей поставили заслоны на ее пути, ситуация с коронавирусом взята под круглосуточный контроль», — подчеркнул он.

По мнению Назарбаева, сложившаяся ситуация подтверждает, что проводимый курс властей на интеграцию, в том числе в рамках Евразийского экономического союза, оказался единственно правильным. При этом в условиях надвигающегося мирового экономического кризиса экс-президент призвал нацию сберечь единство и согласие, сохранить независимость и быть достойными «великой цели "Мәңгілік ел" («вечный народ» — прим. «Ленты.ру»)».

Политик подчеркнул, что в настоящий момент у страны есть все для преодоления «суровых испытаний», поэтому у граждан нет оснований впадать в растерянность и панику.

«Сегодняшний Казахстан — это не Казахстан 90-х годов, когда разваливался Советский Союз. Для того чтобы в трудное время не пойти по миру с протянутой рукой, мы ради будущего страны и новых поколений еще много лет назад создали Национальный фонд и золотовалютный резерв страны, в которых на сегодня накоплено 90 миллиардов долларов США», — написал бывший глава государства.

19 марта 2019 года Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана, пробыв у власти почти 30 лет. После этого в честь него переименовали столицу республики Астану, теперь город называется Нур-Султан. Назарбаев носит титул лидера нации (Елбасы), а также остается пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии «Нур Отан».

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