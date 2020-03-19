Президент Казахстана призвал готовиться к худшему из-за коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал готовиться к самым худшим вариантам развития ситуации в экономике из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, надо быть готовым ко всему, даже к переходу на модель мобилизационной экономики. Обращаясь к премьер-министру во время осмотра одного из блок-постов на окраине Нур-Султана, Токаев акцентировал внимание на необходимости выработки новых подходов к управлению экономикой в условиях крайне неблагоприятной ситуации в мире.

Президент Казахстана также пожелал военнослужащим министерства обороны, МВД, работникам других ведомств успехов и разъяснил причины введения карантина.

«Нужны решительные действия и сплоченность. И, конечно же, приходится применять и такие средства, как карантин. Думаю, что наши граждане к этим мерам отнесутся с пониманием. Все это делается для здоровья наших граждан», — резюмировал Токаев.

По последним данным, в Казахстане заразились коронавирусом 44 человека, в мире — более 222 тысяч. Свыше 9,1 тысячи подхвативших вирус скончались, еще 85 тысяч выздоровели.

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