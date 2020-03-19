В Казахстане выявили еще семь случаев коронавируса

В Казахстане выявили еще семь случаев заражения коронавирусом. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает портал NUR.KZ. По последним данным, в Казахстане подтверждены 44 случая коронавируса: 25 в Нур-Султане и 19 в Алма-Ате.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате диагностировали коронавирус у россиянина. Его поместили в станционар.

В Казахстане до 15 апреля действует чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. Запрещены массовые мероприятия, закрыты места массового скопления людей, чиновникам запретили заграничные командировки. Власти также решили отменить парад Победы 9 мая.

На сегодня в мире заразились коронавирусом почти 219 тысяч человек, свыше 8,8 тысячи заболевших умерли, при этом 84,1 тысячи выздоровели. Вспышка заболевания началась в конце декабря в Китае.

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