Россиянин заразился коронавирусом в Казахстане

Гражданина России заразился коронавирусом в Алма-Ате. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава Казахстана Диас Ахметшарип в своем видеообращении. Запись опубликована на странице ведомства в Facebook.

По словам Ахметшарипа, россиянин 1979 года рождения прибыл в Казахстан из Москвы 15 марта. Его поместили на карантин в стационар.

С 16 марта до 15 апреля в Казахстане введено чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. Чиновникам запрещены заграничные командировки, закрыты места массового скопления людей, например, театры и кинотеатры, запрещены другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано 147 случаев заражения. Большая часть инфицированных находится в Москве. Многие российские регионы ввели режим повышенной готовности в связи с распространением инфекции.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 218,6 тысячи человек, более 8,8 тысячи умерли, а 84,1 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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