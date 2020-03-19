В России задумали усилить ограничения для защиты от коронавируса

Российские власти задумали усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве России.

Отмечается, что в настоящее время власти тщательно анализируют ситуацию с коронавирусной инфекцией в других государствах. В частности, речь идет о Китае, Франции, Италии и Испании. «Все мы видим, что там происходит, как развивается пандемия. Поэтому изучается среди прочего и возможность в случае необходимости усилить ограничительные меры по всей России», — рассказал собеседник агентства.

Так, российские власти обсуждают сокращение или отмену массовых культурных мероприятий и спортивных соревнований. Также речь идет о дезинфекции помещений предприятий и ведомств. По данным источника, в правительстве задумываются и об изменении режима работы.

Кроме того, возможно, всем россиянам порекомендуют оставаться дома при появлении симптомов ОРВИ и немедленно вызывать медиков. «Все это — чтобы снизить риски заболевания коронавирусом», — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что, по мнению ученых, именно такие меры являются эффективными в борьбе с эпидемией.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 214,8 тысячи человек, более 8,7 тысячи умерли, а 83,3 тысячи вылечились. В России зафиксировано 147 случаев заражения. Большая часть инфицированных находится в Москве. Многие российские регионы ввели режим повышенной готовности в связи с распространением инфекции. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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