Найдено лечение для наиболее тяжелобольных пациентов с коронавирусом

Китайский врач Донгченг Ву, руководящий лабораторией в Ухане, заявил, что нашел лечение для наиболее тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет Daily Mail.
Специалист по стволовой клеточной терапии сообщил, что успешно вылечил девять пациентов, госпитализированных с пневмонией COVID-19. При этом большинство из них были пожилыми людьми, у которых возникли серьезные проблемы с дыханием, а также появились воспаления в легких.
Врач ввел в их вены стволовые клетки, которые были изъяты из тканей пациентов. В течение нескольких дней после этого зараженные полностью вылечились.
Daily Mail напоминает, что стволовые клетки обладают способностью развиваться в различные типы клеток и восстанавливать повреждения. «Это лечение потенциально может спасти тысячи и тысячи жизней. Да, это лекарство, но оно все еще в начальном этапе разработки», — заключил Ву.
Ранее представитель китайского министерства науки и технологий Чжан Синьминь заявил, что препарат против новых штаммов гриппа «Фавипиравир» (также известен как «Авиган»), который производит японская компания Fujifilm Toyama Chemical, показал свою эффективность и в лечении коронавирусной инфекции. Однако в Министерстве здравоохранения Японии выразили мнение, что препарат не так эффективен у людей с более тяжелыми симптомами.
По состоянию на 17 марта в мире заразились коронавирусом более 200 тысяч человек. Из них более 8 тысяч умерли, свыше 81 тысячи излечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в Ухане.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения