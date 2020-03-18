Названо эффективное лекарство от коронавируса

Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19. Об этом сообщает The Guardian.

Представитель китайского министерства науки и технологий Чжан Синьминь заявил, что препарат против новых штаммов гриппа «Фавипиравир» (также известен как «Авиган»), который производит японская компания Fujifilm Toyama Chemical, показал свою эффективность и в лечении коронавирусной инфекции.

По его словам, в Ухане и Шэньчжэне были проведены клинические испытания лекарства с участием 340 пациентов. Анализы больных, которые принимали «Фавипиравир», стали отрицательными спустя четыре дня, в то время как граждане, которым не давали препарат, в среднем вылечивались за 11 дней. Помимо этого медикамент обладает высокой степенью безопасности и улучшает состояние легких примерно у 91 процента пациентов.

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Компания в настоящий момент не прокомментировала заявление китайских властей, однако источник в Министерстве здравоохранения Японии высказал мнение, что препарат не так эффективен у людей с более тяжелыми симптомами.

Ранее китайские врачи перечислили главные ошибки при лечении коронавируса. По их словам, основная проблема при лечении коронавируса — недостаточная защищенность медицинского персонала, из-за чего растет уровень заболеваемости среди медиков. Доктора указали на то, что ситуация в Европе сейчас напоминает ту, что была в Ухане в начале эпидемии.

По состоянию на 17 марта в мире заразились коронавирусом более 200 тысяч человек. Из них более 8 тысяч умерли, более 81 тысячи излечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в Ухане.

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