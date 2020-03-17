Китайские врачи назвали главные ошибки при лечении коронавируса

Главной ошибкой при лечении коронавируса является недостаточная защищенность медицинского персонала, из-за чего растет уровень заболеваемости среди медиков. Об этом в интервью Bloomberg рассказали врачи из китайского города Ухань, который является очагом вспышки вируса.

По их словам, ситуация в Европе сейчас напоминает ту, что была в Ухане в начале эпидемии: в первые недели января в Китае из-за нехватки средств защиты и информации о вирусе заразились тысячи врачей, 46 из них умерли.

Кроме того, по словам медиков, симптомы у зараженных поначалу не проявляются, и они неосознанно распространяют вирус среди других людей. В связи с этим китайские врачи говорят о необходимости проведения тестов для выявления болезни на ранней стадии. Они также посоветовали не терять бдительность при локализации вспышки коронавируса и не исключать новых случаев инфицирования.

Ранее стало известно, что ученые ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» начали испытания вакцины против коронавируса. Первые 13 прототипов вакцин протестируют на лабораторных животных. По словам специалистов, несмотря на то, что вирус может изменяться и приобретать новые симптомы, усовершенствования вакцины не потребуется.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер предупредила заразившихся коронавирусом граждан об опасности использования ибупрофена и содержащих его препаратов для лечения инфекции. В связи с недостаточностью данных специалисты рекомендуют принимать парацетамол.

По последним данным, коронавирусом в мире заразились более 185 тысяч человек, более 7 тысяч умерли. В России зафиксировано более 100 случаев заражения, большинство из них — у жителей Москвы. В связи с этим в столице были введены жесткие ограничительные меры, в частности, запрещены мероприятия численностью более 50 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!