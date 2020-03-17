Два крупнейших города Казахстана закроют на карантин

Столица Казахстана Нур-Султан и Алма-Ата закрываются на карантин в связи с коронавирусом. О переводе двух крупнейших городов республики на особый режим сообщает Tengrinews.

Карантин начинает действовать с 19 марта. Въезд и выезд из городов ограничат, как и работу общественного городского транспорта. Некоторые виды перевозок будут полностью остановлены. Также власти собираются закрыть все магазины, за исключением продуктовых и аптек. Рестораны и кафе будут работать только на доставку.

С 16 марта до 15 апреля в Казахстане введено чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. Чиновникам запрещены заграничные командировки, закрыты места массового скопления людей, например, театры и кинотеатры, запрещены другие мероприятия.

15 марта зараженную коронавирусом жительницу Алма-Аты, которая отказалась назвать контактировавших с ней людей, привлекли к уголовной ответственности. По последним данным института Хопкинса, всего в Казахстане выявлено 10 зараженных, погибших от инфекции нет.

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