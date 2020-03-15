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В Казахстане зараженную коронавирусом привлекли к уголовной ответственности

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Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

В Казахстане полиция привлекла к уголовной ответственности зараженную коронавирусом местную жительницу за отказ сообщить о людях, контактировавших с ней. Об этом сообщает zakon.kz со ссылкой на департамент полиции города Алматы.

По данным ведомства, одна из заболевших — гражданка Б. всячески препятствует работе санитарных служб. Она умышленно отказывается предоставлять данные граждан, с которыми она вступала в контакт после инфицирования.

Женщину привлекли к уголовной ответственности по статье 304 УК Республики Казахстан («Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов»). В случае смерти двух или более лиц максимальное наказание предусмотрено до 10 лет.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. Режим ЧС начнет действовать с утра понедельника, 16 марта, и продлится до 15 апреля. На данный момент на территории Казахстана зафиксировано восемь случаев заражения.

В настоящее время в мире зарегистрировано около 156 тысяч заразившихся коронавирусом. От вызванного им заболевания COVID-19 умерли 5,8 тысячи человек, 73,9 тысячи излечились. Случаи заболевания выявлены в 142 странах.

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