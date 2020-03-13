Казахстанка с коронавирусом летела из Италии через Москву

Гражданка Казахстана, у которой обнаружен коронавирус, прилетела в Нур-Султан из Италии через Москву. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает Sputnik Казахстан.

Самолет вылетел из Милана и прибыл в казахстанскую столицу 12 марта. На борту находились 90 пассажиров: 37 граждан Казахстана, 42 россиянина и 11 граждан других государств.

Пациентка с коронавирусом помещена на карантин. Это третий зарегистрированный случай заражения в Казахстане. Ранее в Алма-Ате обнаружили коронавирус у двоих человек, вернувшихся из Германии. В Казахстане из-за пандемии коронавируса отменили все массовые мероприятия, в том числе парад Победы 9 мая, и запретили заграничные командировки чиновникам.

В мире объявлена пандемия коронавируса. Заразились 137 тысяч человек, умерли 5 тысяч, вылечились 70 тысяч. В России известно о 34 случаях заражения.

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