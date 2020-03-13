От коронавируса погибли пять тысяч человек

Число погибших от пневмонии, вызванной коронавирусом ARS-CoV-2, превысило пять тысяч. Об этом сообщает BNO News.

По данным сайта, на момент публикации в мире было официально зафиксировано 5074 случая смерти от новой болезни. На той же странице сообщается, что подтверждено более 137 тысяч случаев заражения, более 70 тысяч человек, которые были инфицированы, излечились.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции заявил, что его согражданам стоит приготовиться терять близких из-за эпидемии: число зараженных, по его словам, может быть гораздо больше официальных данных.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

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