На борту застрявшего из-за коронавируса круизного лайнера оказалось 20 россиян

На борту круизного лайнера Costa Magica, застрявшего в Карибском море из-за коронавируса, находятся десятки россиян. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

Судно оказалось заблокированным в море из-за подозрений на коронавирус SARS-CoV-2 у пятерых человек на борту, среди которых три члена экипажа и два пассажира. Отмечается, что на нем находятся 20 российских граждан, которые пропустили вылет домой из-за сложившейся ситуации.

«Круизный оператор Costa Cruises пока не дает никакой информации туроператорам о дальнейших планах», — заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Она также объяснила, что врачи прибыли на лайнер и взяли у всех анализы, однако результаты тестов на коронавирус еще не готовы.

По информации Тюриной, компания выплатила каждому туристу 450 евро (около 36,5 тысячи рублей) в качестве компенсации.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 130 тысяч человек. Более 4,7 тысячи скончались, 68,6 тысячи — вылечились. В России известно о 34 случаях заражения SARS-CoV-2.

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