Казахстанским чиновникам запретили заграничные командировки из-за коронавируса

Казахстанским чиновникам из-за пандемии коронавируса запретили все заграничные служебные командировки, кроме тех, что направлены на обеспечение безопасности страны и граждан. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает Nur.kz.

Запрет на выезд в командировки вводится для государственных служащих и других должностных лиц. В Казахстане прошло заседание Штаба оперативного реагирования под руководством президента Касыма-Жомарта Токаева, который, в частности, потребовал оперативно решить вопрос со снабжением лекарствами.

Зарубежные командировки чиновников ограничили и в Киргизии, передает 24.kg. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил отменить все командировки сотрудников аппарата правительства, министерств и ведомств в страны, где есть риск заражения коронавирусом.

Ранее в Казахстане отменили все массовые мероприятия и парад победы из-за угрозы распространения коронавируса.

По официальным данным, ни в Казахстане, ни в Киргизии нет случаев заражения коронавирусом. Всего в мире вирус подхватили более 128 тысяч человек.

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