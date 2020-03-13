Эстония объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство Эстонии объявило в стране чрезвычайное положение до 1 мая из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает портал Delfi.

Теперь в Эстонии запрещены все публичные собрания, концерты и спортивные соревнования, закрыты музеи и кинотеатры, школы переходят на удаленное и домашнее обучение, в больницах и тюрьмах вводится запрет на посещение, на границе, в аэропортах и портах действует санитарный контроль.

Также составлен список регионов мира, которые входят в зону риска. В него, в частности, попали Китай, Италия, Иран. Все въезжающие из зоны риска в Эстонию должны будут провести две недели в карантине.

«Абсолютным приоритетом правительства является защита здоровья жителей Эстонии, — заявил премьер-министр Юри Ратас. — Я понимаю неудобства, которые всем нам причиняет введение чрезвычайного положения, но на кону защита не только здоровья, но и жизней людей».

Коронавирус в Эстонии диагностирован у 27 человек. Всего в мире зафиксировано более 128 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Свыше 4,7 тысячи больных скончались, 68 тысяч вылечились. В России зарегистрировано 34 факта заражения коронавирусом, шестеро пациентов поправились и выписались из больниц.

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