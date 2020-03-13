Бельгия ввела общенациональный карантин

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес заявила, что страна «перешла к третьей фазе реагирования» на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, пишет ТАСС.

По ее словам, эта стадия подразумевает общенациональный карантин. «Мы переходим на федеральный уровень кризисного управления», — сказала Вильмес. В стране отменяются все массовые мероприятия, независимо от того, являются ли они частными или публичными.

Новые меры вступят в силу в субботу, 14 марта, и будут действовать до 3 апреля.

10 марта в Италии ограничили передвижение граждан по стране. Передвижения возможны только по веским причинам, включая рабочие или семейные обстоятельства, а также причины, связанные со здоровьем. Новые нормы вступили в силу 10 марта. Также все учебные заведения в Италии будут закрыты до 3 апреля.

По последним данным, в мире зафиксировано более 128 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Более 4,7 тысячи больных скончались, более 68 тысяч вылечились. В США вирус выявлен более чем у 1,6 тысячи человек.

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