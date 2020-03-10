Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, в Италии ограничили передвижение граждан по стране. «Каждый должен отказаться от чего-то во имя Италии», — сказал Конте. По его словам, передвижения возможны только по веским причинам, включая рабочие или семейные обстоятельства, а также причины, связанные со здоровьем. Новые нормы вступают в силу 10 марта.

Также все учебные заведения в Италии будут закрыты до 3 апреля.

Италия занимает первое место в мире по смертности от коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. В этой стране умер почти каждый 20-й зараженный.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 113 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае, Италия находится на втором месте более чем с 9 тысячами больных. Жертвами инфекции по всему миру стали 4012 человека, больше 63 тысяч — излечились.

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