Названа страна с самой высокой смертностью от коронавируса

Италия занимает первое место в мире по смертности от коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственную статистическую сводку.

Уточняется, что в Италии умер почти каждый 20-й зараженный — смертность в стране составила 4,96 процента. На втором месте по уровню летальных исходов оказался Китай — там умерли 3,83 процента заразившихся. На третьем месте — Иран (2,96 процента).

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 109 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,6 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 3799 человек, более 60,6 тысячи — излечились.

Италия занимает второе место в мире по количеству зараженных коронавирусом — 7375 человек. Из них — 366 случаев с летальным исходом. 622 человека излечились.

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