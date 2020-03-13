ЕС осудил решение США запретить въезд из Европы

Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.

Отмечается, что ЕС не одобряет тот факт, что американская сторона приняла решение в одностороннем порядке и без консультаций. В заявлении также говорится о том, что коронавирус — это глобальный кризис, который требует сотрудничества.

Ранее стало известно, что США с 13 марта ввели запрет на въезд из Европы в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Отмечалось, что ограничение будет действовать 30 дней и распространится в том числе и на граждан США, посещавших страны Шенгенской зоны за последние две недели. По словам американского лидера Дональда Трампа, подобное решение связано с тем, что Евросоюз не смог принять эффективных мер для предотвращения распространения вируса.

По последним данным, в мире зафиксировано более 128 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Более 4,7 тысячи больных скончались, более 68 тысяч вылечились. В США вирус выявлен более чем у 1,6 тысячи человек.

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