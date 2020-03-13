Кадыров дал советы по профилактике коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал россиянам советы по профилактике коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что каждый человек должен нести личную ответственность за свое здоровье, а также здоровье окружающих. Тогда, по его словам, можно будет сдержать распространение вируса. Кадыров призвал отказаться от заграничных поездок, посещения массовых мероприятий и мест скопления людей. Также он напомнил мусульманам о необходимости молиться пять раз в день.

По словам Кадырова, чеченцы отличаются чистоплотностью и любовью к порядку. «Уверен, что и в этот непростой период времени будем об этом помнить», — отметил чеченский лидер, добавив, что сейчас необходимо уделить особое внимание рекомендациям врачей по соблюдению правил личной гигиены.

В заключение глава республики упомянул, что в Чечне не было случаев заражения, и власти «принимают исчерпывающие меры контроля за ситуацией».

По последним данным, в России зарегистрировано 34 факта заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Шестеро пациентов поправились и выписаны из больниц.

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