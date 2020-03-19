В Казахстане из-за коронавируса ограничили продажу муки и сахара в одни руки

В столице Казахстане Нур-Султане из-за пандемии коронавируса ограничили продажу муки, сахара, риса и круп в одни руки. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает NUR.KZ со ссылкой на главу управления акимата Ерлана Бекмырзаева.

В городе закрыты все крупные торговые центры, в них работают только супермаркеты, аптеки и банки.

В крупных торговых объектах решили ввести ограничение на период карантина — одному покупателю на один чек продавать не более 5 килограмм каждого вида сыпучих продуктов. Меру ввели для борьбы со спекулянтами. В торговых сетях также ограничили продажу подсолнечного масла — не более 5 литров. Сыпучие продукты и сухофрукты можно продавать только в упаковке.

Власти заявили, что супермаркетам и продовольственным рынкам запрещено повышать цены на социально значимые продукты. Цена на хлеб не должна превышать 95 тенге за буханку.

По последним данным, в Казахстане заразились коронавирусом 44 человека, в мире — почти 219 тысяч. Более 8,7 тысячи подхвативших вирус скончались, 84 тысячи выздоровели.

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