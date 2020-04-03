В Казахстане опровергли проведение мобилизации из-за эпидемии коронавируса

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев опроверг информацию о проведении мобилизации в стране из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
«Не следует путать специальные сборы с мобилизацией. Мобилизация ― это всеобщий перевод всех сфер государства, населения, организаций, войск и воинских формирований на режим военного времени. Об этом сейчас речь не идет», ― подчеркнул он.
По словам Ермекбаева, власти планируют провести стандартные военные сборы, а призванные на них военнослужащие будут задействованы в обеспечении карантинных мер.
Указ о проведении военных сборов ранее подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев.
В Казахстане действует режим чрезвычайного положения. В Нур-Султане и Алма-Ате запрещено выходить на улицу без крайней необходимости. Полиция проводит рейды и выявляет нарушителей. Владельцы различных объектов, работающих вопреки запретам, получают арест или штрафы. В стране зафиксированы 444 случая заражения коронавирусом, 28 человек выздоровели, три пациента скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения