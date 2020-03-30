В Казахстане жертв коронавируса похоронят на специальном полигоне

Жертв коронавируса в Алма-Ате (Казахстан) будут хоронить на специальном полигоне, который находится за чертой города вдалеке от населенных пунктов. Об этом сообщила глава департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алма-Аты, передает телеканал КТК.
Алгоритм захоронения пациента с корнавирусом утвердил оперативный штаб. В частности, тело не подвергается вскрытию, дезинфицируется, кремация не проводится. Полигон для захоронения уже определен.
По последним данным, в Казахстане зафиксированы 302 случая заражения коронавирусом. В стране до 15 апреля действует режим чрезвычайного положения. В Нур-Султане и Алма-Ате запрещено выходить на улицу без крайней необходимости. Полиция проводит рейды и выявляет нарушителей. Владельцы различных объектов, работающих вопреки запретам, получают арест или штрафы.
В мире объявлена пандемия коронавируса. Выявлено свыше 724 тысяч инфицированных коронавирусом. Из них 34 тысячи скончались, 152 тысячи вылечились. Вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года Китае.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения