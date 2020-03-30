В Казахстане жертв коронавируса похоронят на специальном полигоне

Жертв коронавируса в Алма-Ате (Казахстан) будут хоронить на специальном полигоне, который находится за чертой города вдалеке от населенных пунктов. Об этом сообщила глава департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алма-Аты, передает телеканал КТК.

Алгоритм захоронения пациента с корнавирусом утвердил оперативный штаб. В частности, тело не подвергается вскрытию, дезинфицируется, кремация не проводится. Полигон для захоронения уже определен.

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По последним данным, в Казахстане зафиксированы 302 случая заражения коронавирусом. В стране до 15 апреля действует режим чрезвычайного положения. В Нур-Султане и Алма-Ате запрещено выходить на улицу без крайней необходимости. Полиция проводит рейды и выявляет нарушителей. Владельцы различных объектов, работающих вопреки запретам, получают арест или штрафы.

В мире объявлена пандемия коронавируса. Выявлено свыше 724 тысяч инфицированных коронавирусом. Из них 34 тысячи скончались, 152 тысячи вылечились. Вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года Китае.

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