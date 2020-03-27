В Казахстане разогнали подпольную вечеринку во время карантина

В столице Казахстана Нур-Султане полицейские разогнали подпольную вечернику, устроенную во время карантина, который был объявлен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.
С начала карантина полиция получила более 50 сообщений от «неравнодушных граждан» о фактах его нарушения со стороны работников кафе, магазинов или салонов красоты. В ночь на 27 марта житель столицы сообщил, что по некому адресу проходит подпольная вечеринка. Организаторы за деньги обещали гостям безопасность и конфиденциальность, а также спа-услуги, караоке, бар и кухню.
Полицейские прибыли на место и обнаружили 24 человека в возрасте от 25 до 28 лет, которые узнали о мероприятии в социальных сетях. Задержанные были доставлены в полицию. На двоих граждан составлены административные протоколы по статье «Нарушение режима чрезвычайного положения». Всего правоохранительные органы в ходе рейдов выявили 103 объекта, которые работали вопреки запрету. Четыре владельца арестованы на пять суток, 84 нарушителя получили штраф.
В Казахстане подтверждены 120 случаев заражения коронавирусом. Одна пациентка скончалась.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения