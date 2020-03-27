В Казахстане назвали срок создания вакцины от коронавируса

В Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности Казахстана назвали срок создания вакцины от коронавируса. Директор учебно-образовательного центра при НИИ Хайрулла Абеуов заявил, что на разработку может уйти год, передает Tengrinews.kz.
Вакцину планируют испытать сначала на животных, а затем на добровольцах, не заразившихся коронавирусом. Участие в исследовании может быть оплачено.
«Разработка вакцин состоит из нескольких этапов. Во-первых, получение кандидатного штамма, разработка технологии приготовления, испытание безопасности, доклинические и клинические испытания», — сказал Абеуов. Ускорить исследование нельзя из-за биологических процессов, добавил он.
Разработкой вакцины в Казахстане, помимо НИИ, занимается Национальный центр биотехнологии в Нур-Султане.
На данный момент в Казахстане подтверждены 120 случаев заражения коронавирусом. Одна пациентка скончалась.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения