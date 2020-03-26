Жителям крупнейших городов Казахстана запретили выходить на улицу

Ограничительные меры в Казахстане усилили из-за распространения коронавируса, ужесточенный карантин ввели для жителей трех крупнейших городов республики. Об этом сообщает Tengrinews.

В столице Нур-Султане и Алма-Ате людям запретили выходить на улицу без крайней необходимости, жители могут покинуть дома только для того, чтобы купить продукты или лекарства. Исключение составляют сотрудники постоянно действующих предприятий, которые вынуждены ездить на работу.

Помимо этого, власти закрывают места массового скопления людей, в том числе парки, и запретили собираться группами более трех человек, если это не члены одной семьи. Несовершеннолетним запрещено появляться на улицах без сопровождения взрослых.

В третьем по величине городе республики, Шымкенте, закрываются детские сады, вокзалы и аэропорт, места массового скопления людей. Городской транспорт, кафе и рестораны будут работать с ограничениями. Решение об ограничении работы продуктовых магазинов и аптек пока не принято и остается на усмотрение местных властей.

По последним данным, в Казахстане зафиксировано 107 случаев заражения коронавирусом SARS CoV-2, из них в Нур-Султане зафиксирован 61 случай, в Алма-Ате — 40. 26 марта зафиксирована первая смерть от инфекции, вызванной вирусом. В стране действует режим чрезвычайного положения до 15 апреля.

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