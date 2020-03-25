Десятки людей в Казахстане арестовали за нарушение карантина

В Казахстане массово нарушаются правила карантина, обязательные к соблюдению во время режима чрезвычайного положения (ЧП), десятки людей привлечены к ответственности. Об этом рассказал министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев, передает ТАСС.

По его словам, почти сотню нарушителей оштрафовали, 64 человека арестовали на 15 суток. «К сожалению, во всех без исключения регионах вопреки запрету продолжают проводить торжественные мероприятия, работают кафе, интернет-клубы и даже кружки для детей», — сказал Абаев.

Министр отметил, что все же подавляющее большинство граждан «относятся с пониманием» к введенным мерам безопасности.

В Казахстане с 15 марта до 15 апреля действует режим ЧП. Закрыты все развлекательные заведения и места массового скопления людей, мероприятия и даже семейные встречи запрещены. Введены принудительные медобследования и карантин. Два крупнейших города — Нур-Султан и Алма-Ата — закрыты для въезда и выезда. Также власти ограничили продажу круп и ряда других товаров в одни руки, чтобы избежать дефицита.

На данный момент в Казахстане зафиксировано 80 случаев заражения коронавирусом SARS CoV-2. Всего в мире заболело более 438,7 тысячи человек, более 19 тысяч человек умерли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!