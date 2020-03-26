Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Казахстане

Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Казахстане. Об этом сообщил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев, пишет «Sputnik Казахстан».
«Сегодня от коронавируса скончалась гражданка Казахстана. Выражаем соболезнования родным и близким, это невосполнимая утрата», — заявил он.
В Казахстане по 15 апреля введен режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Усилена охрана общественного порядка, ограничена работа многих объектов торговли, развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок. С 28 марта режим карантина усилен в Нур-Султане и Алма-Ате: вводится ограничение выхода граждан из домов за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу.
По последним данным, в Казахстане заразились коронавирусом 109 человек, из них в Нур-Султане зафиксирован 61 случай, в Алма-Ате — 40. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 489 тысяч человек; 22,1 тысячи умерли, более 117 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения