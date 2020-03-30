Подъезд дома в Казахстане заперли из-за коронавируса

Подъезд жилого дома в Караганде (Казахстан) заперли из-за коронавируса — там зафиксировали один случай с подозрением на СOVID-19. Объявление опубликовано на сайте местного акимата (администрации).
Ограничение коснулось дома №106/1 по улице Ермекова. Теперь жители подъезда две недели не смогут выходить на улицу. За ними постоянно наблюдают медики, а рядом со входом в дом дежурит полиция. Также проведена дезинфекция всех помещений.
Жильцам даже запрещено общаться с курьерами — все товары передают через сотрудников правоохранительных органов. Продукты в дом доставляют два раза в день по заявкам. Похожим образом обстоит ситуация и с вывозом мусора. В подъезде стоит специальный пластиковый контейнер с крышкой, его вывозят два раза в сутки.
В Казахстане действует режим чрезвычайного положения в связи с эпидемией коронавируса до 15 апреля. В Нур-Султане и Алма-Ате гражданам страны запрещено выходить на улицу без крайней необходимости (покупка лекарств или продуктов). Исключение составляют сотрудники постоянно действующих предприятий, которые вынуждены ездить на работу.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения