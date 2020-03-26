В столице Казахстана предотвратили теракт

В столице Казахстана Нур-Султане предотвратили теракт, передает NUR.kz.

Задержан сторонник террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России и Казахстане), сообщил Комитет национальной безопасности. У задержанного изъяли поражающее взрывное устройство самодельного типа. Начато расследование.

Ранее стало известно, что приверженца ИГ задержали в Алма-Ате по подозрению в совершении теракта во время праздника. У задержанного изъяли гранаты, он арестован. Следствие по данному факту продолжается.

В феврале в Лондоне арестованная сторонница ИГ призналась в планах устроить теракт в соборе Святого Павла. В декабре курдский эксперт по борьбе с терроризмом предрек совершение новых террористических актов в Европе.

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