Бывшего палача ИГ задержали на стройке

Сотрудники турецкого подразделения по борьбе с терроризмом задержали в городе Бурса на северо-западе страны бывшего боевика террористической организации «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России), выполнявшего функции палача. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает Daily Sabah.

По данным издания, 50-летний сириец, известный как Абу Таки аль-Шами, был задержан 17 февраля на строительной площадке в одном из районов Бурсы. Как утверждают турецкие силовики, ранее аль-Шами был палачом при одном из лидеров ИГ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, которая считалась главным оплотом джихадистов. В частности, задержанный появлялся в одном из пропагандистских видеороликов ИГ — на кадрах было запечатлено, как он казнит мирного жителя выстрелом в затылок.

Как сообщает издание Hurriyet, некоторое время назад аль-Шами вернулся к мирной жизни и начал работать газовщиком в Турции.

По информации Daily Sabah, спустя сутки после задержания предполагаемого палача турецким силовикам удалось задержать еще троих человек, подозреваемых в связях с ИГ.

В ноябре прошлого года глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил, что в настоящее время под стражей в Турции находятся около 1,2 тысячи членов ИГ. Чуть менее 300 джихадистов также были задержаны во время турецкой военной операции на севере Сирии.

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