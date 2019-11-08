Турция пообещала наводнить Европу боевиками

Турция 11 ноября начнет экстрадировать боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в страны Европы. Об этом сообщил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу, передает агентство Anadolu.

По его словам, «Турция не гостиница иностранных государств по содержанию террористов». Министр добавил, что европейские страны не хотят принимать боевиков, однако Анкара планирует идти до конца и вернуть их. «Пусть там и решают, что делать дальше», — сказал он.

Ранее на этой неделе Сойлу предупреждал, что Турция отправит пленных боевиков ИГ обратно в Европу. Он также осудил озвученное Бельгией предложение проводить судебные разбирательства над ними там, где они совершали преступления.

В тюрьмах Сирии содержатся порядка 12 тысяч предполагаемых боевиков ИГ. Сойлу добавил, что под стражей в Турции находятся еще около 1,2 тысячи членов группировки. Чуть менее 300 также были задержаны во время турецкой военной операции на сирийском севере.

Западные страны неоднократно выражали обеспокоенность, что в ходе операции Анкары в Сирии некоторые из заключенных в сирийских тюрьмах боевиков могут бежать. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призывал страны Европы вернуть на родину и судить захваченных в Сирии террористов.

В марте сообщалось, что Швеция отказалась принять из Сирии от 30 до 40 детей шведских подданных, а во Франции на государство подали в суд за то, что оно не может вернуть на родину детей джихадисток, уехавших к террористам в Сирию и там умерших.

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