Песков отреагировал на соглашение США и Турции по Сирии

Москва рассчитывает получить от Анкары информацию по договоренности с США о прекращении военной операции в Сирии на 120 часов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 18 октября.

Накануне появились данные о том, что вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о приостановке операции «Источник мира» в САР сроком на пять дней, чтобы курдские силы YPG могли перейти в безопасную зону. В течение этого времени турецкие войска не будут наступать.

Американский президент Дональд Трамп поблагодарил на своей странице в социальной сети турецкого коллегу за принятое решение. По его словам, это позволит спасти множество человеческих жизней. Позже он назвал Эрдогана «чертовски хорошим лидером».

В свою очередь Эрдоган напомнил о главной цели борьбы — победе над терроризмом. Он подчеркнул, что тогда жизней будет спасено еще больше.

Операции Вооруженных сил Турции в Сирии началась 9 октября.

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