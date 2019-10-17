Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии

Вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии на пять дней. Об этом сообщает Reuters

Турецкие войска в течение этого времени не будут наступать, чтобы курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) могли отступить за границы 30-километровой нейтральной зоны. Обе стороны сообщили, что пришли к соглашению о борьбе с общим врагом — «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России)

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Президент США Дональд Трамп поблагодарил турецкого коллегу в посте в Twitter. «Будут спасены миллионы жизней!», — добавил он.

Днем ранее сообщалось, что Эрдоган отказался говорить с Пенсом и потребовал прибытия лично Трампа.

16 октября Пенс направился в Турцию, чтобы обсудить ситуацию на севере Сирии, где Анкара проводит операцию «Источник мира» против Рабочей партии Курдистана и террористической организации «Исламское государство». О ее начале Эрдоган объявил 9 октября. Удары по позициям курдов наносятся совместно с формированиями Сирийской свободной армии.

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