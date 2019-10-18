Турцию обвинили в нарушении перемирия в Сирии

Обстрелы и стрельба зафиксированы в городе Рас-эль-Айн на севере Сирии, несмотря на достигнутое соглашение о временном прекращении турецкой военной операции. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, огонь был открыт из турецкого города Джейланпынар. Нанесен ли в результате какой-либо ущерб, неясно, однако над одной из частей Рас-эль-Айна поднялся столб дыма.

При этом курдские «Демократические силы Сирии» (ДСС) заявили, что турецкая сторона, помимо артиллерии, также использует беспилотники. «Особенно сильно обстреливаются цели рядом с больницей», — приводит их заявление РИА Новости.

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17 октября США и Турция договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на пять дней. Турецкие войска в течение этого времени не будут наступать, чтобы курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) могли отступить за границы 30-километровой «зоны безопасности». Обе стороны сообщили, что пришли к соглашению о борьбе с общим врагом — террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что самым быстрым вариантом окончания конфликта будет уход курдов с территорий, которые войдут в создаваемую Анкарой «зону безопасности».

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Ее задачей является борьба с Рабочей партией Курдистана (запрещена в Турции как террористическая) и ИГ. Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии. Турция причисляет к террористам РПК представителей сирийского курдского «Демократического союза» и YPG. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

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