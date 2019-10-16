Названо условие для остановки турецкого вторжения в Сирию

Турецкая операция «Источник мира», проводящаяся на севере Сирии, не будет остановлена, пока курдские бойцы не сложат оружие. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

По его словам, самым быстрым вариантом для окончания конфликта будет уход курдов с территорий, которые войдут в создаваемую Анкарой «зону безопасности» к вечеру 16 октября. В противном случае Турция не намерена останавливаться до достижения своей цели, указал Эрдоган. Президент отметил, что решение о создании зоны обсуждению не подлежит.

Он добавил, что турецкая сторона не настаивает на присутствии своих военных в сирийском городе Манбидж, пишет РИА Новости. Для Анкары главное, чтобы оттуда «ушли террористы», сказал Эрдоган.

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В то же время ранее турецкий лидер заявил, что Турция «ни за что не объявит о прекращении огня», как того требуют США, передает CNN. «Мы не садимся за стол переговоров с террористическими организациями», — заявил он, указав, что Анкару не страшат американские санкции.

15 октября США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции в Сирии. В черный список внесены турецкие Министерство энергетики и Минобороны, под ограничения также попали три должностных лица: экс-командующий Генштаба Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез и зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Ее задачей является борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России). Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии. Турция причисляет к террористам РПК представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и ее вооруженные «Отряды народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.

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