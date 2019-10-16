Кремль оценил масштаб операции Турции в Сирии

Москва рассчитывает, что масштаб военной операции Турции в Сирии будет пропорционален задачам обеспечения безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 16 октября.

Он добавил, что в Кремле признают право Анкары предпринимать меры для обеспечения собственной безопасности, и рассчитывают, что операция не навредит процессу политического урегулирования. Песков также затруднился спрогнозировать длительность операции.

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Накануне президент РФ Владимир Путин пригласил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в РФ с рабочим визитом в ходе телефонного разговора, и приглашение было принято. Лидеры стран также обсудили ситуацию в Сирии, где с 9 октября проходит военная операция турецких вооруженных сил. Стороны отметили необходимость обеспечения территориальной целостности САР.

В день объявления начала операции «Источник мира» президенты России и Турции также провели телефонный разговор. Владимир Путин призвал не усугубить ситуацию в регионе.

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